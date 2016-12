Ponad sto osób bezdomnych, które nie mają na co dzień do kogo się zwrócić, zasiadło razem przy wigilijnym stole. Bo, jak sami mówią MONAR to ich drugi dom.

Fot. wikimedia.rog

Nie było prezentów, ale był opłatek, życzenia i namiastka rodzinnej atmosfery. W ośrodku MONAR Markot w Pile – jak co roku – odbyła się wigilia dla podopiecznych placówki – osób bezdomnych:

- To moje drugie święta tutaj. Straciłem żonę, dzieci – kontaktu prawie z nimi nie mam i kręci się łezka w oku. Tu znalazłem drugi dom.

Robimy wszystko, by przywrócić tym osobom normalność i pokazać im, że mogą rozwiązać swoje problemy – powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin zastępca dyrektora pilskiego ośrodka MONAR Markot, Danuta Gąsiorowska:

- W swoisty sposób nasi mieszkańcy przeżywają ten dzień. Niektórzy dzielą się emocjami i refleksjami, a niektórzy skrycie przeżywają ten dzień, bo pewnie mają ku temu powody. Jednak staramy się zapewnić w tym dniu taką atmosferę, wrażliwość i ciepło, aby było im dobrze.

Do wigilijnej kolacji w ośrodku MONAR Markot zasiadło ponad sto osób.

Przemysław Grabiński/ds