Fot. Zenon Suszycki

Nie mamy wątpliwości, że był to atak - mówi szef niemieckiego MSW Thomas de Maiziere. Dodał, że mężczyzna zatrzymany po ataku w Berlinie, zaprzecza by był związany z tym atakiem.

Premier Beata Szydło solidaryzuje się z rodziną polskiego kierowcy, który zginął w zamachu w Berlinie. Szefowa rządu na konferencji prasowej wyraziła swój żal i smutek po - jak to określiła - ogromnej tragedii, do której doszło wczoraj w stolicy Niemiec.

Premier podkreśliła, że Europa musi się jednoczyć w walce z terroryzmem. "To jest nasz obowiązek, to jest obowiązek polityków, wszystkich tych, którzy dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa". Podziękowała też polskim służbom, które od wczoraj monitorują sytuację w Berlinie.

