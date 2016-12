Ruszyła pierwsza zimowa kampania promocyjna Polski We go to Poland. W Oslo, Moskwie, Kijowie, w Berlinie, Amsterdamie i Londynie można spotkać środki transportu, oklejone reklamą naszego kraju. Ma ona zachęcać do odwiedzin Polski zimą.

Fot.flickr.com/ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/MariuszCieszewski



Według szacunków, z reklamą We go to Poland przez najbliższe dwa miesiące zetknie się 21 milionów osób. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Bartłomiej Walas mówi, że promowane są okolice Zakopanego, ale nie jako miejsca dla narciarzy, lecz region z wyjątkową kulturą i tradycją. Na zdjęciach zobaczyć można także warszawski Nowy Świat ze świąteczną iluminacją, a także polskie pierniki. Wszystkie reklamy opatrzone są adresem strony internetowej, na której można przeczytać o atrakcjach naszego kraju. Strony internetowe Poland.travel są przygotowane w 24 językach.



Reklamy pojawiły się między innymi na 155 londyńskich taksówkach i 70 autobusach w Oslo. Z zaproszeniem do Polski zetkną się także pasażerowie głównej linii metra w Kijowie. Koszt kampanii to pół miliona złotych.

IAR/ds